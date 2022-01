Restaurants, cabarets : la fête malgré tout

Ce restaurateur a décidé de fêter le réveillon coûte que coûte. Ici, avant l’épidémie, les clients dansaient jusqu’à cinq heures du matin et le patron offrait les croissants. Cette année, il faudrait rester assis à sa table. Si à Paris, les assiettes sont dressées, à Clermont-Ferrand, ce gérant préfère tout débarrasser et nettoyer. Son restaurant restera fermé cette année pour la soirée du réveillon. Une décision radicale que certains ont réussi à contourner en misant sur la vente à emporter avec un menu de fête. Saumon fumé, homard, poêlée de chanterelles, ce restaurateur a mis les grands plats dans des boîtes en aluminium. Un menu gastronomique à déguster tranquillement à la maison. Quand d'autres préfèrent pousser la porte de ce cabaret. Dernières répétitions pour les danseuses. L’établissement a fermé exprès la semaine dernière pour être certain d’avoir une troupe au complet le soir du 31. T F1 | Reportage L. Palmier, E. Vinzent