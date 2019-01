Des restaurants dédiés à la livraison à domicile

La livraison de repas à domicile est la tendance du moment. En moins d'un an, les commandes sur Internet ont augmenté de plus de 60 pourcents. Cet engouement a fait naître un nouveau de type de restaurateurs, les "restaurants fantômes". Dans leurs locaux, situés en plein centre-ville, on ne trouve ni tables ni serveurs. Tous leurs plats sont destinés à la livraison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.