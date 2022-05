Restaurants : leurs recettes pour limiter l'addition

À l’heure du déjeuner, dans Le By’s, un restaurant lillois, le menu du jour, c’est de la poire de bœuf, une viande que le chef a achetée très récemment avec une DLC, c’est-à-dire une date limite de consommation de seulement trois jours. Pourquoi ce choix ? Parce que cela coûte moins cher. Plus la DLC est courte, plus la remise sur l’achat de la viande est importante. Problème pour le restaurateur : il doit vendre sa viande rapidement sinon il doit la jeter. En revanche, pour le consommateur, le prix du menu n’a pas augmenté même si certains ont l’impression que l’assiette est un peu plus petite qu’avant. Pour ne pas baisser la quantité, ici, on a une autre idée : ne plus proposer de poisson au menu, mais uniquement à la carte. Car le prix du poisson a grimpé de quatre euros le kilo ces derniers jours. Être inventif. Voilà le nouveau crédo des restaurateurs, comme au restaurant La Poste en Normandie. Fabien Breemeersch, le patron, a décidé, par exemple, de ne plus fabriquer sa vinaigrette maison à cause du prix de l’huile. Désormais, il l’achète toute faite, c’est moins cher. Une autre idée, cette fois pour gagner de l’argent. Fabien revend son huile de friture usagée à une société belge. Dans les restaurants, la guerre des prix est déclarée. Il faut sauver la marge coûte que coûte. T F1 | Reportage S. Hembert, A. Vieira