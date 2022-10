Restaurants : pourquoi la note est de plus en plus salée

Plus 40 centimes pour la salade César, désormais c'est 10,90 euros. Plus un euro pour la formule entrée plat, à 4,50 euros. Dans ce restaurant à Brunoy dans l'Essonne, les prix ont presque tous augmenté avant l'été. Les clients sont toujours là, la salle est pleine. Et pourtant, le patron le sait, il n'est pas encore assez rentable. Pour cause, le prix des aliments est hors de contrôle, comme l'explique Antoine Pollak, chef de cuisine au restaurant "Le Commerce" à Brunoy. Celui de la glace, par exemple, a doublé du jour au lendemain. Alors, une boule à cinq euros n'est pas possible. De son côté, les restaurateurs n'ont pas le choix. Il va falloir augmenter les prix. Mais les clients vont-ils suivre ? Ils préfèrent y aller le moins souvent, une fois par mois, par exemple. Comment affronter cette vague de l'inflation ? Sur la côte normande, certains restaurants ont fait des choix radicaux. Dans ce restaurant à Caen, quand un poisson est trop cher, il est tout simplement retiré de la carte. On constate les mêmes difficultés dans d'autres restaurants de la région comme à Ouistreham où la gérante devrait adapter les prix en fonction de l'augmentation des matières premières et celle des salaires du personnel, ou simplement baisser les rideaux. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Lebranchu, M. Merle