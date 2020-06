Restaurants : retour en salle pour tous dès demain

Seuls Mayotte et la Guyane restent en orange à partir du lundi 15 juin, alors que la France métropolitaine passe au vert. C'est la première information à retenir de l'allocution présidentielle. Beaucoup de choses vont changer pour l'Île-de-France, notamment pour les restaurateurs qui étaient les plus fébriles devant leur télévision ce soir. Ils vont donc pouvoir rouvrir leurs établissements dès demain. Découvrez les réactions de Gabin Jarry, patron de la pizzeria "Rivoluzione" à Paris.