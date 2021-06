Restauration d’un trésor de la Côte d’Azur : l’étonnante villa à l’avant-garde d'Eileen Gray

Hors du temps, hors des murs, hors des modes, le vaisseau s’est échoué en 1929, sur le rocher, à l’écart du centre-ville de Roquebrune-Cap-Martin. Une vigie, un peu mystérieuse, d’abord, par son nom de code, E-1027. “E ça signifie Eileen. 10, c’est la dixième lettre de l'alphabet qui signifie J de Jean, 2 : B de Badovici, et 7 c’est le G de Gray. Eileen Gray fera cette maison avec son compagnon Jean Badovici qui était architecte”, décrit Elisabetta Gaspard, chef d’équipe au centre des monuments nationaux à Roquebrune-Cap-Martin. Le couple, et notamment Eileen Gray, a l’esprit libre, veut une habitation épurée, avant-gardiste. “C’est un paquebot avec les cinq coins de l’architecture moderne, donc une façade libre, un plan libre, un toit terrasse, les pilotis et des fenêtres en bandeau. Vous imaginez dans les années 30, une maison aussi moderniste avec des bâches bleues. C’était, pour les habitants du quartier, une maison futuriste ”, continue Elisabetta Gaspard. Mais passée de main en main, à partir de 1960, squattée, pillée, E-1027 prenait l’eau de tout part jusqu’aux renflouages complexes. Bâche de protection géante, matériaux livrés par hélicoptère, avec une première pour un édifice de ce type, l’électrification du fer à béton pour chasser la corrosion de l’air marin. Entre Vienne, en Autriche et Limoges, d’autres spécialistes ont mis un an à réparer les interrupteurs de porcelaine. Au terme des cinq ans de réparation, on découvre une autre révolution pour l’époque, la bioclimatique. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.