Restauration : les patrons prêts à tout pour recruter

Serveuse depuis plus de 20 ans, Amandine Marc, veut aujourd'hui consacrer quelques jours par semaine à ses enfants. En février, lorsqu'elle décroche son emploi dans le restaurant "La connivence" à Lille, elle souhaite aménager son temps de travail. Elle n'est en poste que le midi et un soir par semaine, et peut s'occuper de son fils les lundis, mercredis et dimanches. Le gérant est prêt à faire de compromis sur le temps de travail, quitte à devoir embaucher plus. Mais malgré ses efforts, il lui manque encore deux personnes en cuisine et un poste en salle. Il est même contraint de fermer un jour et demi par semaine. Son seul recours, proposé des salaires plus élevés. Mais sa marge de manœuvre est très réduite. Autre restaurant, autre stratégie de recrutement. Tous les salariés de Bierbuik & Bloemeke travaillent leurs 35 heures par semaine en quatre jours. Payé comme une semaine classique, voire un peu mieux. Il est même accordé aux salariés six semaines de vacances y compris en période de forte affluence. Ce qui leur permet de concilier vie professionnelle et vie sociale. Des conditions de travail très attractives. Le gérant du restaurant prévoit de doubler le nombre de ses salariés et d'ouvrir d'autres enseignes. TF1 | Reportage T. Copleux, M.Fiat, B. Agirbas