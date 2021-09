Restauration : une eau du robinet qui coûte cher

Dans certains établissements, l’eau s’échange à prix d'or. Cette enseigne de restauration rapide, dans laquelle nous filmons en caméra cachée, vend ce gobelet de 40 centilitres pour la modique somme de 2,90 euros, soit 7 euros le litre. Pourquoi un tel prix ? Sur les réseaux sociaux, l'un des employés du restaurant y voit un bon moyen de gagner de l'argent. “C'est de l'eau du robinet qui passe dans un filtre et que l’on vend entre 5 euros et 7 euros le litre. Probablement la plus grosse arnaque du siècle !”, écrit-il. Le moins que l'on puisse dire, ce que les consommateurs ne sont pas prêts à payer ce prix-là. “C'est très cher ! C'est quelque chose de naturel, donc ça ne devrait pas être payant", disent-ils. Mais ce n'est pas comme ça que la marque se défend. Préférant l'argument écologique d'une telle mesure, elle lui permet de se débarrasser de 75 millions de bouteilles en plastique chaque année. C'est aussi pour cela que certains restaurants ont décidé d'investir dans cette machine. “C’est de l’eau du robinet qui est filtrée, donc, zéro goût. C’est une eau de qualité nettement supérieure à une eau du robinet”. Le prix de vente de la bouteille est de 4 euros. Mais la stratégie est-elle intéressante ? En clair, la marge est-elle plus grande que sur une bouteille traditionnelle ? Non, répond ce restaurateur. Il a perdu de l'argent avec ce choix. Il vendait plus cher l’eau minérale. “Le manque à gagner est de 3 690 euros, soit un très gros salaire. Sur une année, ça fait beaucoup beaucoup d'argent”. La démarche est en tout cas légale. Depuis un changement de loi en 2016, les restaurateurs n’ont plus l'obligation de donner une carafe d'eau gratuite à leurs clients.