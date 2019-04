Restauration : les vertus du chêne

Pour la restauration de Notre-Dame de Paris, refait-on une charpente en bois ou en métal ? Si la première option était retenue, le chêne français présente de nombreuses vertus. Il faut dire que ce bois se prête aux constructions monumentales et la filière est aussi très enthousiaste à l'idée de participer à la renaissance de la plus célèbre cathédrale du monde. Quels sont exactement les avantages de l'utilisation de ce bois ? A-t-on assez de chênes pour un tel chantier ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.