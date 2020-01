Reste à charge zéro : les opticiens s'adaptent

Le zéro reste à charge pour les lunettes et les appareils auditifs est une mesure entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'idée est d'éviter que certains patients renoncent aux soins par manque de moyens. D'autant que la question concerne beaucoup de monde, car un Français sur deux porte des lunettes, avec une dépense qui était jusqu'à présent de 290 euros en moyenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.