Rester jeune à tout prix

Aussi surprenant soit-il, ces exercices pourraient atténuer les rides. Seules conditions : il faut la pratiquer cinq à dix minutes par jour pour stimuler jusqu'à 50 à micro-muscles. Des méthodes les plus simples jusqu'à celles les plus farfelues, comme avec un masque de lumières. Il existe des centaines de techniques pour se rajeunir. Pour faire le tri, on a demandé à quelques personnes leurs secrets. Mettre de la crème est sans surprise ce qui revient le plus souvent. À chacun sa méthode. Dans une boutique, la crème est composée d'éléments sur-mesure selon le type de peau. Ici, Muriel a fabriqué son propre soin pour correspondre exactement à ses besoins. Dans cette crème, il y a des vitamines, des minéraux et des plantes. Quant à la radiofréquence, elle est plus chère. Elle coûte 180 euros la séance. La technique stimule la production de collagène, mais grâce à de la chaleur. Victoire, 41 ans, en a tout de suite constaté les effets. Ces méthodes sont efficaces pour limiter les rides, mais rien ne remplace la prévention. TF1 | Reportage M. Stiti, C. Souhaut