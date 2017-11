Restos du cœur : les jeunes volontaires sont de plus en plus nombreux

Les banques alimentaires ont entamé, vendredi 24 novembre, leur collecte annuelle. Mardi 21 novembre dernier, c'étaient les Restos du cœur qui lançaient leur 33ème campagne d'hiver. Ces associations ne pourraient pas fonctionner sans leurs bénévoles. Et heureusement, les jeunes sont prêts à prendre le relais. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.