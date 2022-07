Restos de plage : comment ne pas se faire avoir ?

Ils font tout pour vous attirer, se démarquer et vous mettre l'eau à la bouche, quand vient l'heure de quitter votre serviette pour passer à table. Comment choisissez-vous votre restaurant de plage ? Décoration, ambiance, cartes, menus... Les critères sont nombreux. Pour Sarah, spécialiste culinaire locale, pas trop de plats à la carte est souvent bon signe. Si vous passez plusieurs jours au même endroit, vérifiez également que les restaurants alentour n'affichent pas chaque jour le même menu. Ciblez ceux qui changent de cartes régulièrement. C'est un signe de fraîcheur. La variation du menu est donc un élément important. En bord de mer, en plein été sur la Côte d'Azur, forcément, les prix flambent. Mais notre spécialiste culinaire a plus d'un tour dans son sac. Elle vous conseille aussi de bien repérer les paillotes qui proposent des tapas. C'est idéal pour les petits budgets. Il ne faut non plus oublier que le cadre est le meilleur argument pour ces restaurants de vous séduire. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, A. Poupon