Restos du Cœur : des bénéficiaires de plus en plus jeunes

Tiffany, 24 ans, vient une fois par semaine depuis l'année dernière aux Restos du Cœur de Clermont-l'Hérault (Hérault). Avec son compagnon, sans emploi, et ses trois enfants, chaque fin de mois est un combat pour nourrir la famille. "On est très serré dans les budgets avec les factures, le loyer, l'eau et l'électricité", lance-t-elle. Le sac chargé de provisions, Tiffany se souvient du temps où c'est elle qui faisait des dons aux Restos. Si en ville un grand nombre d'étudiants est apparu aux Restos du Cœur, en milieu rural les jeunes sont également plus nombreux. Il s'agit des moins de 25 ans sans travail et sans RSA et qui, depuis la crise sanitaire, ne reçoivent plus l'aide de leurs parents. Cette aide des Restos du Cœur pourrait aussi être ponctuelle, le temps de se renflouer. Une étudiante avec son enfant a actuellement du mal à joindre les deux bouts. Dans le département de l'Hérault, plus de 50% des bénéficiaires ont moins de 25 ans. Ils préfèrent souvent rester optimistes quant à leur avenir en espérant des jours meilleurs. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, O. Cresta