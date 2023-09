Restos du Cœur : les stocks s'épuisent

Chaque semaine, le centre des Restos du Cœur distribue des colis repas à 238 familles. À cause de l'inflation, des familles et des étudiants entrent pour la première fois dans les critères de l'aide alimentaire. Depuis un an, ce centre doit aussi accueillir des réfugiés de l'Ukraine. Depuis janvier, 80 000 paniers ont été distribués. C'est déjà 50% de plus que l'année dernière, une affluence record. Et dans les stocks, plus de cageots sont vides. Pour continuer les distributions, le responsable est obligé de rationner les portions. Il y a moins d'articles dans les paniers. Cette situation inquiète les bénéficiaires comme les bénévoles. En 2022, les volontaires collectaient 800 kilos par semaine. Cette année, c'est presque trois fois moins, notamment parce que les grandes surfaces ont moins d'invendus et les achats faits par les Restos du Cœur ne peuvent plus compenser. L'automne n'est même pas encore là, et la situation est déjà critique dans tout le pays. La prochaine collecte nationale est prévue pour mars 2024. TF1 | Reportage O. Lévesque, L. Foesser-Eckert