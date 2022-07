Restrictions d'eau : il va falloir faire des efforts

Comme de nombreux propriétaires de piscine dans le sud-est, la restriction d'eau inquiète Yannick. Alors, c'est le système D qui va s'imposer. Il couvre sa piscine avec une bâche pour limiter l'évaporation. Le sud connaît son plus grand épisode de sécheresse depuis 1959. Il a fait 31°C encore cet après-midi à Biot (Alpes-Maritimes). Résultat, dans les zones les plus sèches, plus moyen de laver son bateau. Plus moyen non plus d'arroser les terrains de golf. Ces derniers ne devraient pas garder leur couleur verte très longtemps. Marc, lui, ne peut plus arroser son potager, et cela, de jour comme de nuit. C'est un crève-cœur pour ce retraité. Il voit ses plantes s'assécher. Il y a aussi l'interdiction de laver sa voiture. Elle concerne les particuliers. Les professionnels, eux, ne sont pas encore soumis à la restriction d'eau, mais peut-être plus pour longtemps. Des arrêtés préfectoraux se multiplient, y compris dans des départements qui en ont moins l'habitude. C'est le cas de l'Ille-et-Vilaine ou de la Vendée. T F1 | Reportage C. Ebrel, K. Berg, B. Taïb.