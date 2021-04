Restrictions sanitaires en Allemagne : pas de test, pas de shopping !

Pas de test, pas de shopping. À Berlin, les clients de ce grand magasin de vêtements doivent tous présenter un test antigénique négatif, réalisé le jour même, pour être autorisé à entrer. “Je trouve ça très bien. On est rassuré sur notre état de santé. ça vaut le coût”, se réjouit un client. Une règle en vigueur à Berlin depuis bientôt trois semaines, comme dans 49 fédéraux du pays. Un préalable obligatoire pour tout achat considéré comme non-essentiel, plus ou moins bien accepté par la population. “J’ai acheté un moule à gâteaux, il y a quelques jours et je me suis trompé. Je dois me refaire tester pour l’échanger en magasin. On ne peut plus faire d’achat spontané, il faut toujours se faire tester”. En conséquence, la fréquentation des magasins dits non-essentiels ne cesse de chuter alors que certains ont déjà fait faillite. Björn Fromm, président de la fédération des commerçants de Berlin-Brandebourg, se plaint : “On ne peut pas continuer. Ça fait fuir les clients. Il faut laisser les magasins ouverts avec des règles d’hygiène, le port du masque, ça suffira. Sinon, encore plus de magasins vont mettre la clé sous la porte”. Cette coiffeuse, Sandra Pfeiffer, l’a bien compris. Désormais, elle propose à ses clients de s’occuper elle-même du test, dans l’arrière cours de son salon, moyennant 8 euros. “Je préfère faire les tests moi-même plutôt que de retourner en confinement. Cette situation va encore durer. Tester soi-même ne demande pas un gros effort. Et quand tu l’as fait une fois, ça devient vite une routine”, explique-t-elle. Dès dimanche, cette règle va évoluer, un test réalisé la veille suffira et les personnes déjà vaccinées en seront dispensées.