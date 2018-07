Résultats du Bac 2018 : admis ou recalé ?

La publication des résultats du bac 2018 a lieu ce vendredi 6 juillet. Le suspense a pris fin pour les 750 000 candidats. Ces derniers ont fébrilement cherché leurs noms sur la liste et certains ont éclaté de joie, tandis que d'autres ont ravalé leur déception. Par ailleurs, le taux de réussite cette année, avant le rattrapage, est de 78,8%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.