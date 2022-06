Résurgence du Covid : faut-il prendre de nouvelles mesures ?

Les contaminations repartent à la hausse depuis début juin. Plus de 79 000 cas pour la seule journée du 24 juin, soit 44 000 de plus par rapport au vendredi précédent. Une hausse, mais qui reste loin des 350 000 cas quotidiens enregistrés en décembre. Ce nouveau variant de la famille omicron très contaminant est aussi moins sévère. Pour Dr Robert Sebbag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, "ce virus est très contagieux. Dans les cas en ville, les gens, ça touche surtout la sphère ORL, un peu de fièvre, une toute petite toux, mais ne font pas la pneumonie covid. Ça dure un peu plus longtemps avec une fatigue très importante". Les infectiologues recommandent donc la quatrième dose pour les personnes immunodéprimés, les plus de 60 ans et surtout plus de 80 ans. Dans l'Hexagone, l’État a levé toutes les mesures de restrictions il y a un mois et demi. Pourtant, dans certains lieux publics, comme les transports, certains font le choix de remettre le masque. L’État d'urgence qui a permis les mesures contraignantes prend fin au 31 juillet. Le gouvernement cherche un moyen qui lui permettrait de réagir en cas de flambée. Après cette date, d'ici là, les festivals d'été notamment, auront lieu normalement. TF1 | Reportage G. Bellec, B. Rey