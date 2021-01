Retard dans la vaccination : comment la France compte-t-elle accélérer ?

Ils ne devaient être vaccinés qu'à partir de février. Les professionnels de santé de moins de 50 ans qui le souhaitent pourront finalement bénéficier du vaccin dès lundi. Il faut vacciner les soignants plus rapidement parce qu'ils sont en première ligne face à l'épidémie. Dans cet hôpital de Nancy, le service réanimation est saturé. Dès hier, dix soignants ont pu être vaccinés sans attendre lundi. 2 000 doses de vaccins étaient déjà stockées dans les super congélateurs de l'hôpital. Mais pour le professeur Djillali Annane, chef de service réanimation, il faut encore aller plus loin. Mais comment alléger les procédures ? Aujourd'hui, une consultation obligatoire associée à un délai de rétractation de quatre jours ralentit la campagne vaccinale. Désormais, la vaccination pourra se faire dans la foulée du consentement. Mais cette procédure unique au monde est excessive selon de nombreux médecins. Pour vacciner plus largement, certains maires souhaitent ouvrir de grands vaccinodromes. Le gouvernement a annoncé que ce sera possible, mais dans des centres de vaccination en ville.