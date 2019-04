Retards de trains : l'étude qui accable la SNCF

Tous trains confondus, annulations et retards ont atteint un niveau inédit en 2018. Les annulations de TGV ont augmenté de 6,8%, et un sur six n'est pas arrivé à l'heure. En cinq ans, les retards ont doublé. La SNCF l'explique par les grèves du printemps dernier, mais aussi par l'état du réseau. Seuls les transports en Île-de-France s'en sortent. Les retards n'ont pas augmenté, mais les objectifs de ponctualité ne sont pas atteints. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.