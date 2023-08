Retards : la SNCF serait-elle généreuse ?

Après deux jours de trajet fortement perturbé, les voyageurs de la SNCF ont tous eu le même réflexe, demander un remboursement. "Je viens de faire la demande pour un remboursement. On m'a fait rater ma correspondance, je suis resté bloqué là depuis quatre heures", témoigne un voyageur. La demande se fait en ligne, sur une plateforme dédiée. C'est une démarche assez simple, mais les remboursements proposés ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Le montant dépend de votre retard à l'arrivée. Entre 30 minutes et deux heures, on vous rembourse 25 % du montant de votre billet. Entre deux et trois heures de retard, 50 %, au-delà de trois heures, 75 %. Cette fois, la SNCF fait un geste exceptionnel. Au-delà de quatre heures de retard, le remboursement pourra atteindre 100 à 150 % du prix du billet. Frédéric était dans le Paris-Toulouse, arrivé avec sept heures trente de retard. Samedi soir, il a reçu un mail, l'informant d'une compensation exceptionnelle, équivalente à 150 %. Si comme lui, vous souhaitez un remboursement sous forme de bon d'achat ou de virement bancaire, vous disposez de 90 jours pour vous manifester. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. De Vaissière, P. Mislanghe