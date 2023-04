Retards : qui vole les batteries de la SNCF ?

Très isolé, en pleine campagne, un local de la SNCF, situé à Crest (Drôme), a été forcé en janvier dernier. Six batteries volées, une facture de 30 000 euros pour la SNCF. Des voleurs rapides et organisés pour charger dans leurs voitures des batteries de 40 kg chacune. Aucune vidéosurveillance pour identifier les malfaiteurs. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Quarante-huit locaux ont été ciblés et 301 batteries volées. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes identifient un point commun. Tous les vols ont lieu sur la ligne Paris-Marseille. Ils ont fini par interpeller deux hommes, des gens du voyage, déjà connus de la justice pour des faits similaires. Au total, 108 000 euros de préjudice pour la SNCF. Mais surtout, ces batteries sont indispensables pour nos trains. Les voleurs y voient surtout une occasion de se faire de l'argent facile en revendant ces batteries chez des ferrailleurs. Soixante-dix centimes le kilo, peu lucratifs, mais facilement dissimulables. Ces batteries ne sont pas siglées SNCF. Il est impossible de savoir si elles ont été volées. La prudence s'impose donc dans une société sollicitée dans ce reportage. Tout est noté et recensé. Les clients sont même filmés lors de leurs dépôts. Cette prudence s'explique par des vols de batteries un peu partout en France ces derniers mois. Et pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi à des fins personnelles. Certains voleurs réutilisent ces batteries. C'est le cas d'une famille défendue par Me Grégoire Mercier. Ces vols ont entraîné des retards de train l'été dernier à la gare de Béziers. Les voleurs ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Mais la peine peut être beaucoup plus lourde et aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage M. Bajac, R. Reverdy