Que retenir des conférences citoyennes à Poitiers et à Lille ?

Dans chaque région, des Français tirés au sort, puis répartis en groupes, sont invités à formuler des propositions dans le cadre des conférences citoyennes. A Poitiers et à Lille, l'exercice a porté ses fruits. Sceptiques au début, certains participants ont pris goût aux débats et ressortent chargés d'espoirs. D'autres s'interrogent sur la suite qui sera donnée à leurs propositions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.