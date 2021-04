Retour à bord de l'ISS : la folle journée de Thomas Pesquet.

Quelques heures après son décollage, Thomas Pesquet nous fait découvrir l'intérieur de son vaisseau spatial. Il vivra pendant 24 heures dans la nouvelle capsule américaine. D'ailleurs, il est le premier Européen à voler à bord du Crew Dragon. Les quatre membres d'équipage s'y reposent après une journée bien chargée. Réveillé à 4 heures ce matin, ils ont enfilé leur scaphandre de voyage. La tenue a été dessinée spécialement par un costumier d'Hollywood. Après un dernier adieu à leurs proches, sans bisou ni d'accolade à cause de la quarantaine, les astronautes ont été conduits vers la fusée Falcon 9 de la société SpaceX. Les écoutilles ont été fermées après les dernières vérifications. Et à l'heure prévue, les dernières secondes sont passées comme l'éclair. À 11h49 (heure de Paris), le ciel de la Floride s'est embrasé. La fusée Falcon 9 a pris son envol. Tout le monde a savouré le spectacle des huit minutes de la montée vers l'espace. Il faudra une journée au Crew Dragon pour rattraper la Station Spatiale Internationale. Cette dernière tourne en orbite à 400 km au-dessus de la terre. Thomas Pesquet y a déjà séjourné pendant 196 jours lors de son premier voyage spatial. À son retour, il deviendra le Français qui aura passé le plus de temps dans l'espace.