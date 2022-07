Retour à Cazaux : entre soulagement et désespoir

C'est un retour difficile pour certains habitants de Cazaux. Après neuf jours passés chez les proches, Jean-Pierre découvre les ruines de sa maison de famille. Ses voisins, eux, tentent de récupérer ce qui peut l'être. Mais l'évidence s'impose. Il ne reste plus rien. Certains ont plus de chance comme Danny. Il y a eu quelques dégâts, mais les flammes se sont arrêtées juste devant son jardin. Sur la route de Cazaux, les fumées de l'incendie étaient encore visibles. Elles ont disparu dans l'après-midi. Dans le village, la vie reprend doucement son cours. Un retour réussi notamment grâce aux policiers. Ces deux policiers, par exemple, ont participé aux évacuations et ont surveillé les maisons en l'absence de leurs occupants. Aucun cambriolage n'a été recensé. C'est le sentiment d'un devoir accompli. Il faudra du temps pour tourner la page, reconstruire, surmonter le traumatisme laissé par l'incendie. TF1 | Reportage B. Guenais, S. Iorgulescu