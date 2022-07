Retour à la caserne : les souvenirs et la fierté

Ils ont roulé toute la nuit pour revenir de Gironde. Pendant une semaine, ces pompiers ont combattu les flammes. C'était la bataille la plus rude dans la carrière de l'adjudant-chef Benoît Gellenoncourt depuis 25 ans comme soldat du feu. De longues heures de lutte avec peu de repos, et des températures parfois supérieures à 40 degrés pendant la journée. Valérie Bistorin, infirmière et pompier volontaire, a vécu sa première mission. Elle avait en charge la santé des troupes. À 20 ans, Hugo Schneider, lui, était l'un des plus jeunes sur le front des incendies. De retour chez lui, ses amis sont admiratifs. Dès l'âge de 11 ans, il a rêvé d'être pompier. "C'est une famille pour moi ... aujourd'hui, ce sont plus que des amis", a-t-il confié. Hugo et Valérie vont maintenant profiter de vacances bien méritées. Tous ces pompiers sont décidés à repartir si le devoir les appelle. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina