Retour à l'école : comment appliquer les règles sanitaires ?

La mise en place des mesures sanitaires suppose une organisation colossale dans les écoles. Alors, à dix jours du déconfinement, certains établissements scolaires passent déjà de la théorie à la pratique. Reportage à Garches dans les Hauts-de-Seine en zone rouge et à Brest dans le Finistère en zone verte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.