Retour à l'école : comment les familles s'organisent-elles ?

C'est le temps des dernières parties de basket chez les Khlifi. Chez les Durieux, on profite des jeux de société. Ces deux familles ont des enfants en maternelle et au collège, mais elles ne partagent pas le même avis sur la rentrée. Sophie Khlifi s'inquiète de voir son fils rentrer si tôt en grande section. Elle trouve cela "un peu prématuré" et se pose de nombreuses questions, notamment sur les différences de date de retour en classe. Avec le protocole sanitaire, classe fermée dès le premier cas de Covid, Coraline Durieux est plus confiante. Ceci dit, elle a plus d'inquiétude pour sa fille Manon, élève en 4ème. De plus, cette semaine, ses deux parents seront au travail. Ils ne pourront l'aider qu'à leur retour. Pour Sophie Khlifi, conseillère en relation client, il est impensable de laisser son ainé seul. Ainsi, elle s'est arrangée avec son employeur pour rester à la maison. Cette semaine, Abdelali et Manon pourront enfin retrouver leur classe en demi-groupe dans un premier temps.