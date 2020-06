Retour à l'école : des professeurs manquent toujours à l'appel

Alors que le mois de juin a déjà débuté, les parents sont de plus en plus nombreux à désespérer de pouvoir envoyé leurs enfants à l'école. 40% des professeurs ne sont toujours pas retournés physiquement en classe, d'après l'Éducation nationale. Une situation de moins en moins comprise alors que le reste de la population recommence à vivre presque normalement.