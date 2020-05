Retour à l'école le 11 mai : comment aider les enfants à retrouver le rythme ?

Après 47 jours de confinement, les parents vont devoir aider leurs enfants à retrouver une vie scolaire normale. Ils auront donc une semaine pour les recadrer. En vue du déconfinement, l'essentiel c'est de ne pas leur montrer qu'on a peur. Les parents doivent plutôt rester positifs et participer activement au mouvement collectif de reprise de la vie normale. Comment faire en sorte que les enfants respectent les gestes barrières à l'école ? Éléments de réponse avec Serge Hefez, psychiatre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.