Retour à l'école le 11 mai : pour ou contre ?

Dans les établissements scolaires qui rouvriront à partir du 11 mai, les règles sanitaires appliquées seront très strictes. Au regard de tout cela, les avis sont partagés et la question autour du retour à l'école continue de diviser. Pour ou contre ? Nos journalistes ont rencontré des familles aux points de vue très opposés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1 sur TF1.