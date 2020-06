Retour à l'école pour tous : pourtant le casse-tête continue

Ce lundi est un grand jour pour les millions d'élèves qui vont pouvoir retrouver le chemin de l'école, parfois pour la première fois depuis mi-mars. Les sentiments sont pourtant partagés entre ceux qui n'en pouvaient plus à la maison et d'autres encore inquiets. Nos journalistes ont assisté à la préparation tant logistique que psychologique de trois familles près de Nantes.