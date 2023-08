Retour à Rhodes : un mois après les incendies géants

La vie de Dimitris Angelakis, propriétaire du Taverna Angelaki à Kiotari (Grèce), est à l'arrêt depuis un mois. Les flammes ont dévoré son restaurant, il n'y a rien à sauver. "Mon établissement n'a pas brûlé, il a littéralement fondu.", dit-il. Il avait mis toutes ses économies dans des travaux de rénovation tout juste terminés et n'a pas les moyens de réparer les dégâts. Son histoire est semblable à tant d'autres sur l'île de Rhodes, frappée par des incendies historiques en juillet, 15% de l'île ont brûlé. La reconstruction sera longue, mais elle a déjà commencé. Un centre d'activité nautique a été détruit dans l'incendie. Alex Mitropoulos, loueur de jet ski, et son père, en ont construit un nouveau depuis. L'île de Rhodes a retrouvé 90% de sa clientèle estivale. Cerné par les flammes, l'hôtel Ekaterini à Kiotari, avait dû être évacué. Il affiche à nouveau complet maintenant, et Lefteris Laoudikos, son propriétaire, veut tirer des leçons de la catastrophe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Blanquart, P. Veron