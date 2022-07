Retour au camping : quelques minutes pour faire sa valise

Des vacanciers sont arrivés sous bonne escorte. Leur camping, ils ne pensaient plus le revoir. A peine descendus du bus, ils n'ont qu'une obsession : retrouver leurs affaires. Au pas de charge, les vacanciers n'ont que quelques minutes pour rejoindre leur logement. Certains sont à l'autre bout du site. Pour des raisons de sécurité, seule une personne par groupe a été autorisée à revenir. Une touriste est donc toute seule pour gérer les affaires de sa famille, éparpillées un peu partout. Pulls, sacs de couchage, affaires de toilette... il faut se concentrer sur l'essentiel. Pas le temps de replier la tente. Vélos et trottinettes attendront. Il y a trois jours, des vacanciers avaient dû partir à la hâte, fuyant la fumée et les flammes en pleine nuit, oubliant parfois l'essentiel. Pendant trois jours, ils ont été hébergés au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch (Gironde). Ce samedi matin, des campeurs ont retrouvé le sourire. Toutes leurs affaires sont là ! La fin de plusieurs jours d'angoisse. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Devaux, A. Vieira