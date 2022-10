Retour au télétravail : comme au temps du covid

Ces scènes ne vous rappellent rien. Elles n'ont pas été tournées durant les confinements, mais bien ce vendredi 14 octobre 2022. Pour éviter les files d'attente à la pompe, certains ont retrouvé des réflexes acquis durant le Covid, à commencer par le télétravail. C'est le cas notamment de Pauline Lebouleux qui parcourt 60 km par jour pour se rendre au bureau. Alors, vu le contexte, cette salariée d'une entreprise a laissé sa voiture au garage. Ce vendredi est son troisième jour de télétravail cette semaine. Son employeur a permis à la moitié de ses collaborateurs de rester à la maison ce matin. "On a adapté notre charte de télétravail dès l'augmentation des prix des carburants au début du mois de mars", souligne Alexia Amand, directrice des ressources humaines d'"Adista". Le monde du travail a appris à s'adapter. Et cela se ressent jusque sur les routes. Il y a deux semaines, avant le début de la crise, les bouchons étaient deux fois supérieurs à ceux constatés à 08H ce vendredi matin en région parisienne. Résultat, le quartier d'affaires de la Défense est beaucoup plus clairsemé que d'habitude. Les restaurateurs du coin revivent ainsi les moments difficiles du confinement. Le télétravail est devenu en à peine deux ans un outil d'ajustement aux crises. Mais encore faut-il avoir un métier que l'on peut exercer à distance. TF1 | Reportage D. De Araujo, J. Duong, S. Pinatel