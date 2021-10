Retour de la Foire d'Automne à Paris

Pour savoir si un camelot est en forme, il suffit de mesurer l'attroupement qu'il y a autour de son stand. On va tenter de se frayer un chemin pour retrouver Guy. Cela fait 40 ans qu'il vend des ustensiles pour couper des légumes. Il est en ce moment même en pleine démonstration, qu'il va répéter une cinquantaine de fois dans la journée. Toutefois, on s'est permis de l'interrompre pour lui demander comment il a fait pour garder la forme. "C'est vraiment dur, un an et demi sans travailler, vous m'avez tous manqué et j'en ai les larmes aux yeux. Je pense aussi que je vous ai manqué", a-t-il confié. Il y a beaucoup de plaisirs, mais il y a aussi un certain soulagement à retrouver la Foire d'Automne, car un exposant sur cinq ne reviendra pas cette année. Il a mis la clé sous la porte à cause de la crise sanitaire. Il y a donc urgence à retrouver la relève avec la 120e édition du concours Lépine.