Retour de la grève mardi : quelles perturbations ?

À 24 heures d’une nouvelle grève, de nombreux clients de la SNCF sont dans l’attente. Leur train sera-t-il supprimé mardi ? À partir de lundi, 19 heures, un TGV sur quatre circulera sur l’axe atlantique par exemple, et seulement deux TER sur dix. N’envisagez pas de prendre un Intercité mardi, car il n’y en aura aucun en circulation, seul un aller-retour a été maintenu sur trois lignes. Beaucoup de Français avaient anticipé ce trafic perturbé. Mardi sera également, une journée, compliqué si vous prenez le métro à Paris. Plusieurs lignes ne circulent qu’aux heures de pointe, les autres seront ouvertes toute la journée, mais avec un trafic réduit. On retrouvera aussi ces perturbations dans d’autres grandes villes. Les tramways et les bus circuleront au ralenti à Lille, à Bordeaux ou encore à Montpellier. À Nice, ce sera plus compliqué, les tramways seront à l’arrêt tout comme la majorité des bus. Les Niçois vont devoir faire autrement. Si vous avez des enfants, sachez que la grève devrait être très suivie chez les enseignants. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Capus, M. Bajac