Retour de la pluie : une bonne nouvelle ?

Après des semaines de sécheresse, elle arrive enfin. La pluie s'installe sur le pays. Mais quelles précipitations sont à venir ? Après les orages de ce week-end, la pluie revient sur toute la France dès mardi. Mercredi, la basse vallée du Rhône une partie du Languedoc et de la Provence seront particulièrement touchées avec plus de 100 millimètres par endroits. Ces pluies intenses ne pourraient pas encore marquer la fin de la sécheresse. Selon les spécialistes, il faudrait des épisodes de pluies plus nombreux et plus réguliers pour irriguer durablement nos terres. Car avec la sécheresse, le sol s'est durci. Il est quasiment imperméable. Il n'absorberait en ce moment que 10% de l'eau déversée par les orages. Y a-t-il alors des risques d'inondations ? Les experts de Météo France suivent le phénomène de prés, notamment dans le sud-est. "Les pluies, ça ruisselle, ça n'a pas le temps de pénétrer dans le sol. On pourrait avoir des inondations locales, des crues éclairs", prévient Patrick Galois, prévisionniste de Météo France. Des inondations habituelles à l'automne sur la côte méditerranéenne. Mais qui pourra arriver cette année avec plus d'un mois d'avance. TF1 | Reportage J. Coulais, L. Delsol, L. Gorgibus