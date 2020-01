Retour de vacances : les autocars pris d'assaut

Depuis le début de la grève, beaucoup de personnes ont choisi le car pour voyager. Certaines compagnies de bus ont enregistré une hausse d'affluence de 100% et profitent allègrement du système de l'offre et de la demande. Les tarifs se sont envolés. La durée des trajets car contre train également. Le prix du billet pourrait varier du simple au triple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.