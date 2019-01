Retour de vacances : les quais de la gare se remplissent à Nice

A Nice, dans les Alpes-Maritimes, il y a ceux qui profitent encore du beau temps et ceux pour qui les vacances s'achèvent. En ce dernier week-end de congé de Noël, les quais de la gare se remplissent de voyageurs pas vraiment pressés de quitter le soleil pour rentrer. Ce week-end du 5 janvier 2019, les dix TGV au départ de Nice à destination de la gare de Lyon seront tous pleins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.