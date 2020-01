Retour de vacances : un millier de touristes bloqués en Savoie à cause du brouillard

Un brouillard persistant a bloqué des vacanciers à l'aéroport de Chambéry. Ils étaient 950 personnes. Des touristes qui ont dû être hébergés dans l'urgence samedi soir après l'annulation de leurs vols, notamment au palais des congrès d'Aix-les-Bains. Certains n'ont pu rentrer chez eux que tard le dimanche soir, avec plus de 36 heures de retard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.