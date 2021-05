Retour des muguets : la fleur qui rassemble ou qui divise ?

Depuis tôt ce 1er mai, un vendeur propose ses muguets sauvages. Avec son petit stand, il participe à la vente des 60 millions de brins de muguet vendus chaque année. Cette année, le muguet fait son grand retour. En effet, en 2020 sa vente était interdite pour cause de crise sanitaire. Aujourd'hui, il faut cependant maintenir les gestes barrières. Vendus entre cinq et douze euros en moyenne, en pleine terre ou en bouquet, les muguets délient les bourses des passants. "C'est le muguet de la lutte, le muguet de l'espoir", argue une vendeuse. Chacun a une excellente raison d'en vendre, comme le Parti communiste qui précise que ce serait une source d'autofinancement. Et beaucoup ont une très bonne raison d'en acheter. Il y a entre autre le muguet qui rassemble, mais aussi du point de vue des fleuristes établis, des muguets qui divisent. "Je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont dehors, qui vendent, qui ne payent pas la TVA et ne sont pas déclarés", explique l'une d'entre eux. Mais la petite fleur conserve une vertu essentielle et universelle, elle a le même parfum pour tout le monde.