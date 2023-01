Retour du 80 km/h : le Calvados fait marche arrière

C'est un énième changement qui irrite déjà certains d'entre vous. Dès mercredi, obligation de rouler à 80 km/h sur certaines routes du département normand. En décembre dernier, le tribunal de Caen a invalidé les 28 arrêtés préfectoraux, autorisant la limitation à 90 km/h. Une réponse aux alertes de la Ligue contre les violences routières. Plus la vitesse est élevée, plus les accidents sont nombreux ."Il y a une étude de l'expertise nationale et là, on a dénombré 74 tués supplémentaires sur les routes roulant à 90 par rapport à celles roulant à 80", affirme Philippe Vayssette, président de la ligue contre les violences routières. Avant mercredi prochain, il faut régler à nouveau tous les radars, mais aussi, retirer chaque panneau sur les 400 kilomètres de voies concernées. Le comble de ce nouveau revirement, c'est que ce n'est peut-être pas le dernier. Le département présentera une étude, dans les prochaines semaines, pour tenter de prouver que les 90 km/h ne sont pas systématiquement la cause des accidents. TF1 | Reportage J. Duong, M. Lemesle