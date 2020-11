Retour du confinement : cette fois, le service public est ouvert !

Elle n'est pas venue travailler pour rien. Ce matin, Véronique Vernardet, secrétaire de mairie à Saint-Julien (Côte-d'Or) est très demandée. "J'ai été très inquiète au début, mais là, on est quand même bien protégé. On a la vitre, le gel, le masque", rassure-t-elle. La poste restera aussi ouverte. Hors de question de tourner au ralenti, comme au printemps dernier. Cette fois-ci, les enfants sont à l'école. Le personnel, nous dit-on, sera là. "Pour avoir vécu le premier confinement, on avait beaucoup de parents qui étaient en garde d'enfants. Effectivement, des effectifs plus réduits", rappelle Anne-Lise Dumas-Walter, directrice du secteur Faubourg Saint-Antoine à la poste de Paris. Un impératif si vous vous déplacez au centre d'impôt par exemple. N'oubliez pas de cocher "service public" sur votre attestation. Pour beaucoup de nos compatriotes, des guichets ouverts, c'est un soulagement. À Dijon, comme partout dans l'Hexagone, la justice sera rendue. Les tribunaux ne veulent pas aggraver leur retard et devront gérer de nouvelles demandes. "On a vraiment l'objectif, évidemment, d'assurer l'urgence, en matière par exemple d'enfance en danger, d'assistance éducative, de violence conjugale, de protection du conjoint", explique Bruno Laplane, président du tribunal judiciaire de Dijon (Côte-d'Or). En ce premier jour de confinement, on est loin du service ralenti et des rideaux baissés. Depuis ce matin, les fonctionnaires sont en première ligne pour accompagner la France confinée.