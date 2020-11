Retour du confinement : rien à voir avec mars !

Pour ce premier jour du reconfinement, le trafic était beaucoup plus important dans les rues de Paris. Le contraste est saisissant, notamment sur le boulevard périphérique. Autre changement significatif, le public pouvait se promener dans les jardins. Des espaces verts qui étaient fermés à l'époque. Cette fois, pas de cadenas à l'entrée du jardin des Tuileries. Les parcs et jardins resteront ouverts, mais pour les personnes situées un kilomètre autour. Un soulagement pour les joggeurs. Il y avait aussi du monde ce matin sur un marché que nous avons visité, comme le 17 mars dernier, premier jour du confinement. Les marchés étaient encore ouverts pour quelques jours avant une fermeture de plus d'un mois. Aujourd'hui, les maraîchers sont rassurés. Le quartier résidentiel et touristique de l'Île Saint-Louis est redevenu silencieux. Plus aucun restaurant, plus aucun bar, n'est ouvert. Les riverains semblent respecter le confinement. Les forces de l'ordre y veillent. Un trafic ralentit dans les transports en commun en mars dernier. Il avait même été divisé par deux dans le métro. Le RATP devrait maintenir le trafic à la normale. Contrairement en mars dernier, où cette rame était vide, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Comme sur l'Île Saint-Louis, l'ambiance était la même à Montmartre, personne lors du premier jour de confinement. La situation est identique aujourd'hui. Là encore, la police est présente partout, surtout devant le Sacré-Cœur, les rares promeneurs avaient tous leurs attestations en règle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.