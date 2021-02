Retour du confinement strict à Mayotte

Des rues quasi-désertes, des commerces non-essentiels désormais fermés et le retour des contrôles d'attestation avec une heure de sortie par jour au maximum. Mayotte se reconfine pour au moins trois semaines. De l'aveu même des autorités, la situation est explosive. Bien plus préoccupante qu'en mars dernier. Un taux d'incidence trois fois plus important qu'en métropole est enregistré et le seul de l'île hôpital se trouve au bord de la saturation. Tous les lits de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. L'urgence est telle que des malades en réanimation sont transférés quotidiennement vers l'île de La Réunion. Le virus circule partout et touche tout le monde, même les jeunes, dans ce département le plus pauvre de France. Lundi, il n'y aura pas école, tous les établissements scolaires seront fermés. Le gouvernement a également annoncé un renfort des contrôles aux frontières notamment en mer.