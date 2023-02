Retour du froid : éphémères paysages de glace

C'est un élément précieux. Un cadeau de la nature de plus en plus rare. Un mystère pour certains et un défi pour d'autres. Cet hiver, la glace est partout, dans les Hautes-Alpes et il faut aller la chercher, au fond de la vallée du Champsaur. Dans un torrent, l'eau a gelé autour des pierres durant plusieurs nuits. Reprendre vie à 1 500 mètres d'altitude et plus haut encore. Hervé, notre guide, nous a promis une surprise. Après une heure de marche, voilà enfin la récompense, un rideau de glace. L'eau qui descend du massif des Écrins s'est figée le long de la paroi. Les stalactites et les stalagmites ont formé une cascade de glace, il y a quelques jours à peine. Dans quelques semaines, le paysage changera, car tout fondra. La glace est éphémère et les vacanciers veulent en profiter cet hiver pour l'escalader. Des grimpeurs ont voulu se confronter à la glace pour la première fois. Crampons aux pieds, casque et piolet obligatoire, ce défi nécessite beaucoup de concentration. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot