Retour du front : réparer les vivants

La dernière image que Viktor garde de la guerre date du 2 mars. Ce jour-là, un missile s'est abattu sur lui. Pendant plusieurs mois, il lui est impossible de bouger. Il ne peut que cligner des yeux. "Tous les jours, il y a une nouvelle épreuve. Au début, chaque geste était insurmontable, puis ça devient juste, terriblement difficile", témoigne-t-il. Mais la guerre est de retour à chaque bruit. Soigner les esprits, c'est la mission d'un autre centre. Le lieu restera secret. Accueillir des militaires, c'est devenir une cible. Des hommes brisés encore en treillis. La guerre, Oman la voit, l'entend toujours. "Le groupe Wagner nous a bombardés toute la nuit à partir de 21 heures à 3 heures du matin. Quand le missile est tombé, c'était un cauchemar. Depuis, je suis très nerveux, je tremble, je redoute tout le temps que quelque chose d'horrible arrive", confie-t-il. Le centre propose de la psychothérapie, de l'acupuncture ou du repos. "Il y a énormément des commotions cérébrales parce que la Russie utilise beaucoup d'artilleries. ça va devenir un gros problème pour l'Ukraine parce que ces blessures ont des conséquences sur la santé mentale. On travaille aussi avec d'anciens prisonniers torturés. C'est très dur, ça prend du temps, mais on a la certitude qu'ils peuvent être traités", indique Ksenia Voznitsyna, neurologue et directrice du centre de réhabilitation en Ukraine. L'Objectif est assumé : que ces patients repartent au front. C'est le cas d'un sur deux, mais dans quel état ? On y tente de chasser les cauchemars et de retrouver le sommeil. L'un d'eux était danseur à Kherson et partait en tournée dans le monde entier. Il a combattu deux semaines. C'est suffisant pour voir des amis mourir. Il ne peut plus dormir que deux heures par nuit. Y retourner, leur hantise à tous. Mais d'autres n'ont pas le choix. Ils repartiront combattre encore et encore jusqu'à ce que leurs familles vivent en paix. Depuis le début de la guerre, un Ukrainien sur trois aurait besoin d'une aide psychologique. TF1 | Reportage F. De Juvigny, F. Amzel, G. Aguerre