Retour du masque en extérieur : quelles sont les règles ?

Face à la déferlante Omicron, au moins 49 départements ont renoué avec une mesure que l'on ne pensait pas revoir de si tôt. Dans la capitale, le masque redevient obligatoire dans près de 6 000 rues parisiennes. À en croire les forces de l'ordre, les riverains et touristes jouent globalement le jeu. "Il y a certaines personnes qui n'étaient pas encore au courant. Donc, on fait plus de la prévention puisque la plupart des personnes le portent vraiment bien", souligne une policière. Les crises de mauvaise foi ou d'amnésie restent toutefois de mise un peu partout avec aussi, ici ou là, un certain ras-le-bol plus que perceptible. "Il y a tellement d'annonces diverses et variées. Au bout d'un moment, ça passe un peu dans une oreille et sort dans l'autre", regrette un passant au micro de TF1. C'est la même consigne un peu partout en France. Un maki de règles dans lesquelles les journalistes que nous sommes ont bien du mal à se retrouver. Le masque n'est pas obligatoire pour les joggeurs. L'outil est aussi inutile pour les cyclistes. Du côté des deux-roues, vous devrez obligatoirement baisser la visière de votre casque. TF1 | Reportage G. Brenier, J.F. Drouillet